Sportiello: «Fiorentina? Sarà tosta, Italiano ha impresso la sua mentalità»

Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, ha parlato della sfida contro la Fiorentina durante un’intervista realizzata per il digital content partner societario Leovegas.news.

«La Fiorentina è un avversario di qualità con un allenatore di grande mentalità. La mentalità di Italiano s’è vista già la scorsa stagione quando ha compiuto un miracolo salvando lo Spezia attraverso il gioco. La sua squadra ha tenuto giocatori importanti come Vlahovic e Milenkovic aggiungendoci altri acquisti: sarà una partita tosta, perché c’è una bella rivalità anche tra le due tifoserie, contro una squadra storica, anche se l’Atalanta negli ultimi anni ha dimostrato qualcosa in più. Ci siamo allenati in pochi durante la sosta in attesa del rientro dei nazionali, ma non vediamo l’ora di ricominciare a fare sul serio e a giocare la Champions League».