Sporting Lisbona: Bruno Fernandes continua a fare la differenza

Bruno Fernandes è stato un nome caldo nello scorso mercato. Il portoghese sta continuando a fare la differenza

Per tutta l’estate, Bruno Fernandes sembrava destinato a lasciare lo Sporting Lisbona per cifre da capogiro. Alla fine, l’ex Udinese è rimasto in Portogallo.

Nonostante la formazione lusitana abbia iniziato molto male la stagione, il talento portoghese continua ad essere la principale fonte di gioco della squadra. In Primeira Liga, Bruno Fernandes ha finora realizzato 4 gol e 4 assist (va considerato che finora lo Sporting ha realizzato appena 11 gol in totale). Difficilmente resterà in Portogallo ancora un’altra stagione