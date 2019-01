La Sampdoria piazza il primo colpo del suo mercato: preso a parametro zero il centrocampista Thorsby, arriverà a giugno

La Samp ha raggiunto a sorpresa l’accordo con Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe ’96 che gioca in Olanda con l’Heerenveen. Una mezzala molto fisica, alto 186 cm, e dalle buone qualità tecniche. Thorsby ha scelto l’Olanda nel 2014 e adesso si sente pronto per una nuova esperienza. Arriverà a giugno a parametro zero

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24