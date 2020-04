Srna: «Ecco perchè non ho rinnovato con il Cagliari. Barella? Diventerà un top player»

Dario Srna ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com: queste le parole dell’ex giocatore rossoblù

BARELLA – «Quando sono arrivato, nei primi cinque giorni, ho pensato subito che sarebbe stato il futuro talento per il calcio italiano. Nicolò è un’ottima persona, un grande giocatore, ha un bel carattere, fattore molto importante nella vita. In ritiro, assieme a tavola, gli ho detto che era arrivato il momento di andare via da Cagliari. Era salito di livello e se voleva crescere come giocatore e persona doveva andare in una grande squadra. Nell’Inter sta mettendo in mostra il suo talento, in un paio d’anni diventerà uno dei più forti nel panorama internazionale. Mi sento onorato di averlo conosciuto e di averci giocato assieme»

ADDIO – «Perchè non ho rinnovato? Non abbiamo trovato l’accordo. Per me è stato spiacevole, desideravo restare. Poi ho ricevuto un ottima opportunità dal mio club storico, l’ho accettata al volo senza realizzare che avrei smesso con il calcio giocato. Non so cosa farò in futuro ma mi piace imparare e mettere la mia esperienza in questo nuovo ruolo»»