Stadio Lecce, incontro tra la società giallorossa ed il Comune per il Via del Mare: ecco com’è andata

Esito positivo per il primo incontro, ieri, tra il Lecce ed il Comune per cercare una soluzione condivisa all’annoso problema dello Stadio Via del Mare. Seguirà un’altra serie di incontri, ma in questa prima fase le parti hanno riscontrato la disponibilità della controparte.

Il sindaco Carlo Salvemini ha lasciato intuire come ci siano tutti i presupposti affinché le richieste della società giallorossa possano essere realizzati. L’esigenza principale è quella di ammortizzare gli interventi già effettuati sulla struttura e ponderare quelli futuri. Ma la strada tracciata è quella giusta.