Stadio Napoli, il nuovo San Paolo si tinge di azzurro – FOTO

Continuano i lavori nell’impianto che ospita le partite del Napoli: il nuovo Stadio San Paolo prende forma… e colore – FOTO

Procedono i lavori allo Stadio San Paolo: la casa del Napoli si tinge di azzurro.

I seggiolini saranno quasi tutti del colore della casacca partenopea, così come la pista di atletica appena ultimata.

L’impianto del Napoli dovrà essere pronto in vista delle Universiadi, programmate il 3 luglio, in qualità di location della cerimonia di apertura e per le gare di atletica leggera.

Ecco la foto: