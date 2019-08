Stadio Roma, le novità dopo l’incontro col sindaco di Fiumicino

Stadio Roma: si trasloca a Fiumicino? Ecco gli aggiornamenti dopo il faccia a faccia tra la delegazione giallorossa e il sindaco

Quarto incontro tra la Roma e il sindaco di Fiumicino Montino per discutere la possibilità di vedere sorgere il nuovo stadio giallorosso nel territorio del comune laziale.

Delegazione della Roma capitanata da Baldissoni. Il sindaco ha più volte ribadito la disponibilità dopo il colloquio in mattinata. Ecco le sue parole riportate da Ansa: «L’area c’è, le infrastrutture, in buona parte, anche e altre sono già programmate e in fase di realizzazione, come lo svincolo della A12».