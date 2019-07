Stadio San Paolo, rubati e subito ritrovati i nuovi seggiolini

Erano spartiti i nuovi seggiolini dello stadio San Paolo: l’autore del furto è un uomo che lavorava all’interno della stessa struttura

Spariti e ritrovati nel giro di poche ore. I nuovissimi seggiolini dello stadio San Paolo erano stati trafugati questa mattina da un lavoratore socialmente utile (LSU) che operava all’interno dello stesso stadio.

Aveva approfittato della conclusione delle Universiadi per portare a casa un paio di file dei nuovi seggiolini, forse per rivenderli. Come spiega il Corriere dello Sport la Polizia è però riuscito a rintracciarlo nei pressi di Afragola, qui l’uomo avrebbe provato a nasconderli sotto la tettoia del suo posto auto ma senza riuscirci.