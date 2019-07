Stadio Spal, sequestrata la curva Ovest del Paolo Mazza: ancora guai in vista per gli estensi, dopo le inchieste sull’impianto

Si ingrossa l’indagine della Guardia di Finanza sullo stadio della Spal. Dopo la curva est e la gradinata nord, è stata messa sotto sequestro anche la curva ovest. Le inchieste riguardano i lavori di intervento del 2018.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i ritocchi per la normativa erano risultati idonei, soprattutto per quanto riguarda la questione antisismica: evidentemente qualcosa non convince gli inquirenti.