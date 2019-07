Stadio Toro, l’Alessandria si mobilita per aumentare la capienza del Moccagatta nell’esordio in Europa League dei granata

Il Toro ha scelto il Moccagatta di Alessandria come teatro per il proprio esordio in Europa League, data l’inagibilità del Grande Torino nella data del 25 luglio. E nonostante la Uefa limiti a 3.700 circa i posti a disposizione dei tifosi all’interno della struttura.

Il problema è legato ai seggiolini con schienale, presenti in quantità limitata al Moccagatta. Per questo la società si è attivata in un tentativo last minute: installare altri 2.000 posti, così da portare la capienza intorno ai 6.000 complessivi.