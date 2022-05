Stagione finita Barak: «Non ci sarò neanche con la Lazio. Mi dispiace tantissimo»

Barak: «Non ci sarò neanche con la Lazio. Mi dispiace tantissimo». Le parole del calciatore del Verona

Antonin Barak ha chiuso la sua stagione in anticipo e ha comunicato tutto anche sul suo profilo social. Ecco le parole del centrocampista del Verona:

«Mi dispiace tantissimo, che per la frattura del dito al piede non potevo giocare la ultima partita in casa e non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio. Cmq portare prima volta al campo mio bimbo era bellissimo e era una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno».