STATS – Che bella l’Italia Under 21 (ma per giocare nei club bisogna emigrare come Oristanio?)

I voti agli azzurrini dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro l’Ucraina nell’amichevole di ieri sera a Reggio Calabria

Il 3-1 dell’Italia Under 21 nell’amichevole con l’Ucraina è piaciuto al pubblico di Reggio Calabria, 8.300 spettatori che hanno visto la squadra di Nicolato vincere con il gol di Lovato e la doppietta di Colombo. Prima di addentrarci nei giudizi positivi relativi ai singoli, ce ne sono molti che sono piaciuti, vi mostriamo il diverso percorso di due giocatori che ieri il Ct ha impiegato, l’uno in sostituzione dell’altro, e che giocano in diversi campionati.

Cancellieri è partito titolare in azzurro, ma nella Lazio è partito solo una volta titolare e ha accumulato un minutaggio davvero molto basso. A 20 minuti dal termine è entrato al suo posto Oristanio. Gioca in una piccola, in Olanda, ma i suoi 1437 minuti rappresentano un bel modo per impratichirsi con il calcio vero. E quanto faccia bene scendere in campo con continuità, ce lo dicono i migliori di ieri, che scegliamo dalle pagelle de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport.

LOVATO – «Svetta sui 195 centimetri di Talovyerov per il primo gol azzurro, poi dietro è una vera sicurezza».

FAGIOLI – «Genio scatenato: un assist, una traversa, intensità, grandi numeri e stuoli di bambini delle scuole di Reggio Calabria pronti a chiedergli la maglia alla fine, perché fa innamorare».

RICCI – «Gestisce palloni che scottano con grande sicurezza, entra sulla scena del 2-1».

UDOGIE – «Quando decide di partire, non lo fermano nemmeno se ci si mettono in due: straripante».

COLOMBO – «Almeno tre giocate da centravanti vero: presente in area con i 2 gol, presente fuori nello smistare».

ORISTANIO – «Subentra ed è subito protagonista nel primo gol di Colombo (centra la traversa), sul secondo gli fa anche l’assist».