STATS – Eredivisie: c’è una cosa dove il Feyenoord è la squadra migliore d’Europa

Il Feyenoord, in una statistica, è la squadra migliore d’Europa. I numeri della formazione in testa all’Eredivisie

Il titolo è forte, ce ne rendiamo conto. Ma i numeri non mentono e traducono con certezza indubitabile che in una voce è in Olanda che si ha una vera e propria eccellenza. Prendendo in esame i principali campionati d’Europa (Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Liga e appunto l’Eredivisie), nessuno ha segnato così tanti gol da fuori area come il Feyenoord. I Rotterdammers dalla distanza ne hanno già confezionati 15, più di ogni altro ed è anche così che si può spiegare il primato in classifica. Che non è casuale, perché la formazione di Arne Slot è da 6 giornate che viaggia da sola in testa, ha avuto un massimo vantaggio di 4 lunghezze, oggi ridotte a 2 sull’Az Alkmaar. E se il distacco è questo è anche per diretta conseguenza di ciò che è accaduto nell’ultima gara, quando al minuto 96 di Feyenoord-Psv l’iraniano Jahanbakhsh ha calciato da fuori area, andando a collocare la sfera sul palo interno, dove il portiere Benitez non ci poteva assolutamente arrivare. Particolari non secondari: Jahanbakhsh era subentrato dalla panchina e aveva già segnato precedentemente, iniziando la rimonta; con la rete dalla distanza si è andato a iscrivere in una lista dove ancora mancava, accanto ai nomi di alcuni specialisti in materia (Kokcu e Szymanski) e arricchita da una generale propensione della squadra a provarci con successo, come attesta la presenza di altri componenti: Gimenez, Idrissi, Timber, Danilo e Paixao.

Dietro al Feyenoord, che parteciperà alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League, c’è la detentrice della Champions (il Real Madrid); la principale concorrente al titolo di migliore d’Olanda, nonché campione in carica (l’Ajax); due formazioni di quel calcio molto diretto, che cerca la porta appena possibile qual è la Bundesliga (Bayern Monaco e Borussia Dortmund).