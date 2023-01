STATS – Psg-Angers, la sfida dei dribbling mancati

Prima contro ultima stasera in Ligue 1 e pronostico apparentemente scontato.

Non dovrebbero esserci problemi per la capolista, se non un’insidia testimoniata da questa tabella.

L’ Angers ha raccolto finora la miseria di 8 punti, ma nella classifica dei dribbling è addirittura al secondo posto. Quasi a suggerire due cose: non gli manca il coraggio e neanche le individualità per poter sperare – prima o poi – di crescere nei risultati.

Nel Psg il giocatore che più salta l’uomo è Kylian Mbappé, ça va sans dire e stasera non sarà in campo (seguono, staccati di poco, Messi e Neymar, che invece ci saranno).

Nell’Angers, invece, il “dribblomane” è il marocchino Ounahi, anche lui assente. A Qatar 2022 ha stupito tutti e difficilmente resterà nel piccolo club francese dato che è l’obiettivo di mercato di tanti in giro per l’Europa.

Del resto le qualità del giocatore non si limitano a una sola voce specifica, come dimostrano questi numeri, maturati nel disastroso campionato del suo club: 88% di passaggi riusciti; 23 falli subiti contro i 10 commessi; 77 dribbling.