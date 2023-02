STATS – Roma, pressing e falli: ecco la Real Sociedad

Roma, una presentazione della Real Sociedad: ecco chi sono i prossimi avversari europei della squadra di Mourinho

Non si può certo dire che la Roma sia stata fortunata in sede di sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel lotto delle possibili avversarie, era opinione comune che la squadra assolutamente da evitare fosse l’Arsenal, che viaggia in testa in Premier League. Ma subito dopo si considerava la Real Sociedad l’avversaria più pericolosa ed è proprio il club spagnolo ad essere stato estratto dall’urna. Oltre al terzo posto in Liga, alle spalle di Barcellona e Real Madrid, il percorso stagionale dei baschi è stato decisamente di buon livello nella competizione europea, dove ha chiuso al primo posto grazie a una differenza reti migliore del Manchester United. E proprio i confronti diretti con i Red Devils di Ten Hag mettono in luce un’identità non scontata degli avversari dei giallorossi. Che in casa hanno perso 1-0, ma era l’ultima giornata e godevano di un vantaggio in classifica sui rivali. Mentre nella prova di debutto all’Old Trafford sono andati a vincere con identico punteggio (1-0) con gol di Brais Mendez su rigore in una sfida dove tra i due portieri il più impegnato è stato De Gea e non Remiro.

Questa capacità mostrata in un big-match di coppa ha avuto una replica in Liga? La risposta è no. In casa ha perso seccamente 4-1 con il Barcellona nel debutto casalingo in campionato (e Xavi l’ha eliminata anche in Copa del Rey). Dallo shock si è ripresa bene, ma non è andata oltre l’1-1 con l’Atletico Madrid sempre davanti al proprio pubblico, mentre ha picchiato il giusto (19 falli contro 8) per uscire con lo 0-0 dal Santiago Bernabeu.

Il Foot Index della sua fase difensiva in Liga mostra con la linea azzurra i suoi punti di maggiore evidenza rispetto alla media del torneo. La formazione guidata da Imanol Alguacil, vero e proprio mito per la gente di San Sebastian, ha come punti di forza soprattutto il pressing, i duelli e commette per l’appunto diverse irregolarità. Insomma, soprattutto nel retour-match, la pressione su Dybala e compagni è prevedibile che sarà di un certo spessore.