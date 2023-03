STATS – Roma, se i numeri sono questi non sarà Champions

Un’analisi ai numeri della squadra di José Mourinho: se i numeri rimarranno questi non sarà Champions League

Oggi La Gazzetta dello Sport non gira attorno al problema e va dritta al punto dopo la sconfitta con la Cremonese che ha precipitato la Roma dalla possibilità del secondo posto con Inter e Milan al quinto che significa momentanea esclusione dalla Champions League: «É una Roma che non decolla, in bilico il futuro del tecnico». Il pezzo di Andrea Pugliese fa riferimento a un serie di numeri che condizionano negativamente il cammino dei giallorossi in campionato: «La Roma ha l’ottavo attacco della Serie A con 31 gol (meglio ha fatto anche l’Udinese con 33). È ottava anche per media-tiri a gara (12,96), decima per possesso palla (27’31’’ minuti a partita) e dodicesima per passaggi riusciti (350,91 contro i 513,9 del Napoli). E poi non vince tre partite consecutive in Serie A dallo scorso 17 ottobre (successi in fila su Inter, Lecce e Sampdoria), ha sperperato 7 punti contro squadre in lotta per non retrocedere (sconfitta con la Cremonese e pareggi con Lecce e Sassuolo) e contro le big ha fatto solo 5 punti in 7 gare: vittoria con l’Inter, pareggi contro Milan e Juventus e sconfitte con Napoli (due), Lazio e Atalanta». Aggiungiamo anche questa tabella per completare il quadro. Non necessariamente tutto così negativo.

Questi sono i risultati più frequenti maturati quest’anno in Serie A. Denotano pertanto una serie di ricorrenze. Ovviamente tutto può cambiare, altrimenti non parleremmo mai di grandi finali di stagione, rimonte o crolli. Ma è comunque una mappatura significativa dell’identità della squadra di Mourinho. Si deduce che in casa la Roma vince di misura ma anche col doppio scarto, anche se sono gravi le 3 sconfitte nel bilancio complessivo (Atalanta, Napoli e derby) perché all’orizzonte arriva un’altra big come la Juventus. In trasferta i 3 pareggi per 1-1 sono stati contro i bianconeri, il Sassuolo e il Lecce: in almeno una circostanza su 3 era doveroso raccogliere di più. Infine, in pieno stile Mou, come si vede la maggior parte delle volte di gol non se ne vedono tanti: sterilità offensiva e solidità difensiva, a oggi è questo il suo calcio.