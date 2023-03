STATS – Serie B: Bari, Cheddira è più veloce di Leclerc (specialmente in partenza)

Il Bari ieri ha superato l’Ascoli, grazie ad una super prestazione di Cheddira, a segno 7 volte in questa stagione

Mancano 10 giornate al termine del campionato di B, che stasera con Genoa-Cosenza andrà a chiudere il turno iniziato venerdì. Un match importante per la testa e la coda, dove si iniziano a delineare alcuni contorni molto precisi. In basso, per la verità, nessun verdetto può dirsi ancora definiti. In alto, invece, un discorso si è giù chiuso: a meno di eventi assolutamente improbabili, il Frosinone è già certo di partecipare alla Serie A 2023-24. Con 61 punti e un ritmo come quello visto ieri davanti al proprio pubblico – 3-0 al Venezia – parliamo di una squadra irraggiungibile.

Molto più incerta è la lotta per la seconda piazza, che significa accesso diretto al salto di categoria. La sfida sembra ridotta e Nicola Binda, su La Gazzetta dello Sport, ha trovato un parallelo con un campionato iniziato ieri pomeriggio in Bahrein: «É cominciata la Formula 1 e ci sono tre scuderie davanti a tutti. La Red Bull è quella da battere, la Ferrari è la grande alternativa e l’Aston Martin è la novità. Guardando la classifica della B c’è un terzetto identico che ha cominciato il suo mini campionato per il secondo posto.

La squadra da battere è il Genoa, che se stasera vince si rimette davanti a tutti. La grande alternativa, anche per motivi cromatici, è il Bari, solido e affidabile. La novità invece è il SudTirol, che con il passare delle giornate trova sempre più convinzione».

Ora, è indubbio che ieri Cheddira – match-winner di Ascoli-Bari – abbia trascorso una giornata più felice di Leclerc. A rafforzare la credibilità dei pugliesi (per quella di Maranello aspettiamo), c’è anche questa statistica.

Il Bari è la squadra che fa più gol nei primi tempi (e 7 li ha fatti proprio il suo bomber marocchino). Ma Genoa e Sudtirol, che stanno dietro in questa voce, hanno raccolto più punti in questa classifica virtuali. Ergo: Mignani deve correggere qualcosa dietro (anche ieri non è mancata la sofferenza). Vedremo nello sprint finale se questo fattore avrà un peso sul verdetto conclusivo.