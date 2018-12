Stella Rossa-Psg, gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Champions – VIDEO

Il Paris Saint-Germain scenderà in campo a Belgrado contro la Stella Rossa per giocare l’ultima partita del Gruppo C di Champions League. Attualmente i parigini si trovano a ad 8 punti in classifica, ad un punto dal Napoli e a due sopra il Liverpool. Il Paris ha il compito di vincere assolutamente la partita per guadagnarsi gli ottavi di finale, un obiettivo che sulla carta pare assai facile considerando il basso livello della società della ex Jugoslavia. La Stella Rossa però non è ancora fuori da giochi. Infatti, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Liverpool, la Stella Rossa andrebbe addirittura al terzo posto scavalcando i Reds, accedendo così ai sedicesimi di Europa League.

STELLA ROSSA-PSG 0-1 – Kylian Mbappe serve un assist a Edinson Cavani, ed il tapin a porta vuota è facile. Il Psg si porta avanti

STELLA ROSSA-PSG 0-2 – Neymar termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Milan Borjan sulla sinistra!

STELLA ROSSA-PSG 1-2 – Che gol! Marko Gobeljic si coordina bene in area e di prima intenzione mette in rete sulla destra. I serbi accorciano le distanze!

STELLA ROSSA-PSG 1-3 – Palla nel sacco! Angel Di Maria calcia la punizione in mezzo e Marquinhos nell’area piccola di testa manda il pallone in rete sulla sinistra!

STELLA ROSSA-PSG 1-4 – Kylian Mbappe viene lanciato da Neymar, si fionda in area e fa secco il poritere con un gran tiro nel sette!

Belgrade a donc pris 4 fois plus de buts ce soir que sur ses 8 derniers de CE à domicile. Hein @OptaJean 😉 #Mbappé 🤝 pic.twitter.com/RBMTidiO2W — Jetlu2002isback (@jetlu2002isback) December 11, 2018