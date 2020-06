Stellini: «Skriniar e Conte due assenze pesanti. Dopo il pari con il Sassuolo…»

Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, ha parlato a Inter Tv alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole

MATCH – «Partita importante perché tutte le partite sono importanti, e oltre tutto perché questa viene da un pareggio fastidioso come quello in casa contro il Sassuolo. È stato analizzato e queste esperienza sarà importante: abbiamo capito che contro il Parma la precisione sotto porta deve essere un’arma importante per portarci alla vittoria»

ANDATA – «Fu un pareggio nel quale ci siamo complicati la vita nel primo tempo, creandoci dei problemi da soli. Poi la partita l’abbiamo ripreso la partita e giocata bene e con intensità, sapendo però che il Parma rimane un avversario difficilissimo per chiunque in Serie A e quindi anche per noi. Dovremmo essere all’altezza di un avversario complicato e fare un’ottima prestazione perché altrimenti tutte le partire diventano difficili»

SASSUOLO – «Abbiamo fatto un lavoro psicologico dopo il pareggio. In questo periodo, in particolare dopo il lockdown, tutti noi stiamo vivendo un’esperienza nuova e che non dà punti di riferimento, nella quale noi sappiamo dove siamo ora ma non dove saremo dopo tot le partite. Ne abbiamo 11 da fare e una alla volta ci porterà al risultato che meriteremo di avere. Dobbiamo viverle una alla volta, sapendo che le incognite sono tante e ognuna diventa fondamentale. Dobbiamo prepararle recuperando sempre le energie fisiche e psicologiche, perché senza la testa è difficile che il fisico ti sorregga»

INFORTUNATI – «Noi contiamo di recuperare qualcosa, oggi faremo le valutazioni finali con il mister e lo staff. Ci speriamo e stiamo lavorando per quello, ma in questo momento però non possiamo avere delle certezze, le avremo di maggiori stasera. Siamo sì corti a centrocampo, ma abbiamo anche la massima fiducia per chi scenderà in campo»

TURNOVER – «Fare previsioni è difficile, è una situazione totalmente nuova e non abbiamo un’esperienza vissuta per capire cosa potrebbe accadere. Dobbiamo vivere un po’ alla giornata, programmando. È un aspetto nuovo e quindi dobbiamo essere intelligenti per capire quali sono i momenti futuri, perché sappiamo come partiamo ma non come e in che momento arriveremo. Non si sa neanche quale sarà la fine, quindi non si ha un reale programma. Bisogna essere bravi e preparare ogni partita e quella contro il Parma ora è la più importante»

CONTE E SKRINIAR – «Sono entrambe due assenze importantissime, entrambi non sono mancati quasi mai. Fortunatamente però arriveremo alla partita con il nostro allenatore e la fiducia di tutti. La preparazione alla gara sarà la stessa, quindi le motivazioni rimarranno le stesse e il mister sarà sempre presente»

ERIKSEN – «È chiaro che la crescita non è mai continua, dovrà essere costante, anche se ogni partita fa storia a sé. Noi siamo più che soddisfatti di quello che Christian sta facendo, come tutti i suoi compagni. Ci aspettiamo un continuo progredire dei suoi miglioramenti, ma ne siamo sicuri»

CALDO – «È normale, lo abbiamo visto anche in Germania che all’inizio c’è stato un calo nell’intensità, ripartita prima di tutti. Il calo dell’intensità è fisiologico, ce lo si aspettava. Poi dovremo fare un buon lavoro per recuperare le energie psicofisiche perché tutte le partite sono importanti e vogliamo mantenere il nostro ritmo e le nostre intensità sempre alti»