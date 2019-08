Stipendi Inter 2019/2020: quanto guadagnano i giocatori nerazzurri?

Gli stipendi netti annuali dei calciatori dell’Inter per la stagione 2019/2020: domina Lukaku, il terzo portiere Berni è il meno pagato

Quanto prenderanno di stipendio i giocatori dell’Inter di Antonio Conte per la stagione 2019/2020? Stipendi Inter 2019/2020: nel club di Viale della Liberazione il primato dell’ingaggio più ricco se l’è preso il nuovo acquisto Romelu Lukaku. Il centravanti belga, prelevato dal Manchester United, percepirà uno stipendio di 8 milioni e mezzo di euro.

L’ultimo arrivato nella rosa del tecnico salentino porterà sulle spalle la maglia numero 9 che era stata di Mauro Icardi: il futuro del centravanti argentino è incerto ma è lui a seguire il suo erede nella speciale graduatoria dei calciatori nerazzurri più pagati, con un compenso netto di 4,9 milioni di euro all’anno. Terza posizione per l’esperto difensore centrale uruguayano Diego Godin con 4 milioni e mezzo di euro a stagione, altro colpo estivo della società milanese, approdato in Serie A a parametro zero dopo l’addio all’Atletico Madrid.

In fondo alla classifica troviamo il terzo portiere Berni (200 mila euro all’anno) e il secondo portiere Padelli (500 mila euro). Poco più su l’esterno brasiliano Dalbert, con uno stipendio di un milione e 200 mila euro. Fra gli altri nuovi arrivati dal calciomercato estivo, Barella guadagnerà 2 milioni e mezzo a stagione, Sensi 1,8 milioni, l’austriaco Lazaro un milione e mezzo. Ben 2,4 milioni a stagione invece per Ranocchia, uno dei veterani della rosa di Conte.

Stipendi Inter 2019/2020

Lukaku – 8,5 milioni di euro

Icardi – 4,9 milioni

Godin – 4,5 milioni

De Vrij – 3,8 milioni

Skriniar – 3,5 milioni

Asamoah – 3,5 milioni

Miranda – 3 milioni

Joao Mario – 2,7 milioni

Brozovic – 2,5 milioni

Handanovic – 2,5 milioni

Barella – 2,5 milioni

Ranocchia – 2,4 milioni

Borja Valero – 2,2 milioni

Candreva – 2,2 milioni

Politano – 2 milioni

Sensi – 1,8 milioni

Vecino – 1,8 milioni

D’Ambrosio – 1,6 milioni

Lazaro – 1,5 milioni

Gagliardini – 1,5 milioni

Lautaro Martinez – 1,5 milioni

Dalbert – 1,2 milioni

Padelli – 0,5 milioni

Berni – 0,2 milioni

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali