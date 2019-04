Stipendi Juve 2018-2019: il costo della rosa bianconera. Ecco quanto guadagnano i giocatori della Juventus. Le cifre

Stipendi Juve 2018-2019: un monte ingaggi faraonico, per una squadra faraonica. La Juventus, con l’approdo di Cristiano Ronaldo direttamente dal Real Madrid, ha ulteriormente innalzato il costo complessivo della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Una necessità visto l’obiettivo Champions League che la società bianconera intende perseguire con tutte le proprie forze.

Il più pagato è ovviamente il fenomeno di Madeira, mentre quello che percepisce lo stipendio meno oneroso è quello del terzo portiere Carlo Pinsoglio, che guadagna 200 mila euro netti a stagione. Molto alto invece, lo stipendio di Emre Can, arrivato a parametro zero ma ben felice di guadagnare sei milioni di euro a stagione come Douglas Costa. Ecco la lista degli stipendi Juve 2018-2019: si considerano gli emolumenti netti per ogni calciatore in rosa.

Stipendi Juve 2018-2019: quanto guadagnano i giocatori bianconeri

CRISTIANO RONALDO – 31 milioni a stagione

31 milioni a stagione PAULO DYBALA – 7 milioni a stagione

7 milioni a stagione MIRALEM PJANIC – 6.5 milioni a stagione

6.5 milioni a stagione DOUGLAS COSTA – 6 milioni a stagione

6 milioni a stagione LEONARDO BONUCCI – 5,5 milioni a stagione

– 5,5 milioni a stagione EMRE CAN – 5 milioni a stagione

5 milioni a stagione SAMI KHEDIRA – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione MARIO MANDZUKIC – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione GIORGIO CHIELLINI – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione JUAN GUILLERMO CUADRADO – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione BLAISE MATUIDI – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione WOJCIECH SZCZESNY – 4 milioni a stagione

4 milioni a stagione ANDREA BARZAGLI – 3 milioni a stagione

3 milioni a stagione MEHDI BENATIA – 3 milioni a stagione

3 milioni a stagione JOAO CANCELO – 3 milioni a stagione

3 milioni a stagione FEDERICO BERNARDESCHI – 3 milioni a stagione

3 milioni a stagione ALEX SANDRO – 2.8 milioni a stagione

2.8 milioni a stagione MATTIA PERIN – 2.3 milioni a stagione

2.3 milioni a stagione DANIELE RUGANI – 2 milioni a stagione

2 milioni a stagione MATTIA DE SCIGLIO – 2 milioni a stagione

2 milioni a stagione LEONARDO SPINAZZOLA – 1.5 milioni a stagione

1.5 milioni a stagione RODRIGO BENTANCUR – 1 milione a stagione

1 milione a stagione MOISE KEAN – 550 mila euro a stagione

550 mila euro a stagione CARLO PINSOGLIO – 300 mila euro a stagione

Stipendi Juve 2018-2019: quanto guadagna Allegri