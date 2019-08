Stipendi Juventus 2019/2020: quanto guadagnano i giocatori bianconeri?

Gli stipendi netti annuali dei calciatori della Juventus per la stagione 2019/2020: domina Cristiano Ronaldo, Pinsoglio è il meno pagato

Quanto prenderanno di stipendio i calciatori della Juventus per la stagione 2019/2020? Stipendi Juventus 2019/2020: il re incontrastato resta Cristiano Ronaldo, dall’alto dei suoi 31 milioni di euro netti all’anno, cui vanno aggiunti naturalmente i bonus, che possono far salire il guadagno del campione portoghese fino al 20%.

Alle spalle di CR7 si piazza il francese Rabiot, neo-acquisto bianconero, che in questa stagione sommerà ai 7 milioni di euro di ingaggio netto annuale i 10 milioni netti ricevuti alla firma del contratto quinquennale fino al 2024. Terzo gradino del podio a pari merito per il difensore centrale olandese De Ligt, altro colpo estivo della Vecchia Signora, e il ‘Pipita’ Gonzalo Higuain, che percepiranno entrambi uno stipendio di 7 milioni e mezzo.

Il meno pagato è il terzo portiere Pinsoglio, con un ingaggio da 300 mila euro annuali. Nelle retrovie anche Gianluigi Buffon, tornato a Torino dopo l’esperienza in Ligue 1 con il PSG: il campione del Mondo in Germania nel 2006 riceverà ‘appena’ 2 milioni di euro per la stagione 2019/2020. Basso se confrontato con quello dei compagni anche l’ingaggio del difensore centrale turco Demiral, che prelevato in estate dal Sassuolo, percepirà un milione e 300 mila euro di ingaggio (importo più basso fra i nuovi acquisti della Vecchia Signora).

Stipendi Juventus 2019/2020

Cristiano Ronaldo – 31 milioni di euro

Rabiot – 7 milioni + 10 ricevuti alla firma

De Ligt – 7,5 milioni

Higuain – 7,5 milioni

Ramsey – 7 milioni

Dybala – 7 milioni

Pjanic – 7 milioni

Douglas Costa – 6 milioni

Bonucci – 5,5 milioni

Emre Can – 5 milioni

Alex Sandro – 5 milioni

Khedira – 4 milioni

Mandzukic – 4 milioni

Chiellini – 4 milioni

Cuadrado – 4 milioni

Matuidi – 4 milioni

Szczesny – 4 milioni

Danilo – 3 milioni

Bernardeschi – 3 milioni

Bentancur – 2,5 milioni

Perin – 2,3 milioni

Buffon – 2 milioni

Rugani – 2 milioni

De Sciglio – 2 milioni

Pellegrini – 1,5 milioni

Demiral – 1,3 milioni

Pinsoglio – 0,3 milioni

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali