L’Inter inizia la ricerca per un nuovo portiere. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbero Areola, Strakosha e Onana

La prova di Samir Handanovic contro il Torino ha lasciato più di qualche perplessità in casa Inter. Il portiere ha ‘regalato’ il gol del 2-1, quello che ha riaperto la gara, al Gallo Belotti, interpretando malissimo un lancio lungo di Iago Falque e spalancando così la porta all’attaccante del Toro. I nerazzurri starebbero iniziando a fare dei ragionamenti sul futuro della porta e starebbero iniziando a valutare delle possibili alternative a Samir Handanovic. L’Inter segue con particolare attenzione Thomas Strakosha della Lazio, André Onana dell’Ajax e Alphonse Areola del PSG.

Tre estremi difensori con meno di 23 anni che hanno già dimostrato di avere delle doti importanti. I nerazzurri, a fine stagione (difficile immaginare un assalto dell’Inter a un nuovo portiere a gennaio, a meno che Handanovic non finisca in un vortice senza via d’uscita) faranno le valutazioni del caso. L’Inter intanto pensa al futuro e pensa a un nuovo portiere che possa, almeno inizialmente, affiancare lo sloveno e poi magari sostituirlo. Nel mirino del club nerazzurro allenato da Spalletti ci sono l’albanese Thomas Strakosha, il francese Alphonse Areola, e il camerunese André Onana.