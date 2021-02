Stroppa: «Juve? Non avrebbe senso andare lì senza pensare di fare risultato»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, presenta la sfida contro la Juventus di domani: ecco le parole del tecnico

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, presenta la sfida contro la Juve in conferenza stampa.

RISULTATO POSITIVO CONTRO LA JUVE – «Noi cerchiamo sicuramente di poterlo fare, guai a non pensarlo. Andiamo a giocare una partita impegnativa, non avrebbe senso andare lì senza pensare di fare risultato. Prendiamo come esempio l’andata. Speriamo di trovare una Juve fuori condizione o che ci permetta di approfittare di qualche errore. Io sono convinto che possiamo trovare delle situazione per poter fare male».

