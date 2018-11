Stefano Sturaro, centrocampista della Juve in prestito allo Sporting, potrebbe rientrare in Italia: su di lui c’è il Genoa

La Juventus, in estate, ha ceduto StefanoSturaro in prestito allo SportingLisbona. Dietro all’operazione, si dice, ci sia lo zampino di Cristiano Ronaldo che avrebbe convinto il giocatore ad accettare la destinazione portoghese. L’avventura in terra lusitana però non sta andando nel migliore dei modi: il giocatore non ha ancora esordito con la maglia dello Sporting Lisbona e, con ogni probabilità, cambierà aria a gennaio. Alcuni problemi fisici hanno impedito al calciatore di scendere in campo con regolarità e lo Sporting potrebbe rispedirlo al mittente.

Secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere un ritorno di fiamma del Genoa. Il club rossoblù ci aveva già provato in estate ma la Juve aveva preferito cedere il giocatore all’estero, sperando magari, almeno inizialmente, di incassare una cifra importante (si parlava di circa 20 milioni di euro). Come detto, l’esperienza portoghese non sta andando bene e così il giocatore potrebbe tornare in Italia. Sturaro sarebbe scontento dell’esperienza portoghese e quindi disposto ad accettare lusinghe italiane e il Genoa si sta nuovamente facendo sotto. Il Genoa cerca volti nuovi a centrocampo e Juric sarebbe felice di riabbracciare il centrocampista ancora di proprietà della Juventus.