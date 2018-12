Suma, qualche problema con l’inglese? L’intervista è imbarazzante – VIDEO

Mauro Suma ha dato spettacolo su MilanTv: l’intervista a Bakayoko in un inglese stentato ha fatto il giro del web

Nel corso degli anni Mauro Suma ha accompagnato i tifosi milanisti nelle più belle vittorie e nelle più atroci sconfitte con le sue telecronache. Alcune di esse sono rimaste nella storia del calcio, altre sono ancora oggi oggetto di scherno da parte di tifosi avversari. Ieri il giornalista di fede rossonera ha aggiunto un altro capitolo al suo ricchissimo libro di perle sportive. Cercando di intervistare Bakayoko per la tv “di casa”, Suma si è cimentato in un inglese maccheronico provando a formulare la domanda da rivolgere al centrocampista con non poca fatica. La faccia dell’ex Chelsea è tutto un programma…