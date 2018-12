SuperClasico, il regolamento della Copa Libertadores: in caso di pareggio…

SuperClasico, il regolamento della Copa Libertadores: ecco cosa succede in caso di nuovo pareggio tra River Plate e Boca Juniors

Non ci sono molti calcoli da fare, nella sfida di ritorno della finale di Copa Libertadores. Il tanto chiacchierato SuperClasico tra River Plate e Boca Juniors rinviato per due volte a Buenos Aires e in programma questa sera a Madrid. Complice il risultato dell’andata alla Bombonera, ma soprattutto il regolamento della manifestazione.

Secondo quanto riportano le regole, infatti, le reti segnate in trasferta non hanno valore “doppio” come negli scontri diretti di Champions League in Europa. Motivo per cui, sostanzialmente, le contendenti ripartono questa sera “da zero”. Chi vince si porta a casa il trofeo. E, in caso, di pareggio, si procederà con i tempi supplementari.