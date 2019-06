Suso Milan: come lo spagnolo dovrebbe reinventarsi con Giampaolo

Se dovesse restare al Milan, per Suso non sarebbe facile adattarsi allo stile tattico di Marco Giampaolo. Scopriamo come mai

Il futuro di Suso al Milan è tutto in divenire. Sia per una questione economica che di compatibilità tattica con le idee di Giampaolo, non è scontato che lo spagnolo rimanga.

Se dovesse rimanere, Suso dovrebbe modificare parecchio il suo stile. Si tratta di un giocatore che tende a defilarsi molto e a ricevere palla in una posizione defilata. Difficilmente è utilizzabile come trequartista nel rombo, in quanto non ha grandi doti nel frasi trovare dentro al campo, tra le linee. Insomma, dovrebbe modificare il proprio stile.