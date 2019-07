Suso Roma, spunta una contropartita per il Milan nella trattativa

Suso Roma, spunta una contropartita per il Milan nell’affare: le ultime sulla trattativa tra Petrachi e Massara

C’è un nome nuovo sull’asse che unisce la Roma al Milan. Ed è quello di Nzonzi, che a sorpresa – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere inserito nella trattativa come contropartita per portare Suso in giallorosso.

Massara, infatti, continua a stimare il mediano transalpino nonostante la deludente ultima stagione. E, così, potrebbe portarlo in rossonero per abbattere il costo dello spagnolo nella trattativa.