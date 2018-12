Saranno svincolati: i giocatori in scadenza che farebbero comodo

Tanti i giocatori in scadenza di contratto e svincolati al termine di questa stagione che potrebbero far comodo alle squadre italiane (ma non solo) in vista del mercato di gennaio

Sono tanti e sono agguerriti: sono i giocatori in scadenza di contratto alla fine di questa stagione che potrebbero far comodo alle italiane. A gennaio prenderli non dovrebbe essere impresa assai complessa, a patto che arrivi la giusta offerta. In difesa, per esempio, il nome che tira di più è quello di Diego Godin dell’Atletico Madrid: lo vuole l’Inter, che sia subito o che sia a fine stagione, ma meglio sbigarsi. Sempre in difesa, occhio anche a David Luiz del Chelsea: difficile approdi nel nostro campionato, ma con Maurizio Sarri per lui le possibilità di restare sono comunque poche. Più facile che vada in Cina a raccattare qualche milione. A sinistra, ancora in casa Atletico, occhio a Filipe Luis: potrebbe interessare alla Juventus come riserva eventuale di Alex Sandro. È solo un’idea…

A centrocampo il nome caldo è quello di Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain: il rinnovo dei francesi con lui ormai è diventata una mission impossible e lo vogliono tutte le big d’Europa, comprese Juve e Milan. Alla Roma interessa invece Hector Herrera del Porto: un nome intrigante, specie qualora i portoghesi dovessero farne a meno per pochi spiccioli. In attacco spicca il nome di Olivier Giroud (Chelsea): riserva di lusso, ma decisamente fuori dai piani di Sarri. C’è poi il solito Mario Balotelli, di fatto cacciato dal Nizza (parole del tecnico Patrick Vieira) di cui abbiamo già analizzato la situazione. Occhio anche a Juan Mata (Manchester United) ed a Daniel Sturridge (Liverpool). Chi è interessato a loro?