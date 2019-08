Non solo campioni dal costo esorbitante: il calciomercato estivo 2019 offre anche occasioni a costo zero con gli svincolati di lusso

Non tutti i club possono permettersi di spendere tanti soldi per regalare al proprio allenatore campioni del calibro di De Ligt, Hazard o Lukaku. Tante società, anche in Serie A, hanno comunque necessità di rinforzare la propria rosa senza svenarsi economicamente, ed ecco allora che una soluzione valida è rappresentata dagli svincolati di lusso, quei giocatori con alle spalle una carriera importante e che hanno deciso di svincolarsi dal loro club o hanno visto non rinnovati i loro contratti.

Il calciomercato estivo 2019 sotto questo punto di vista sembra offrire ai club intenzionati a rinforzarsi diverse buone opportunità in tutti i ruoli.

Svincolati di lusso calciomercato estivo 2019

Portieri

Stefano SORRENTINO (Italia, 40 anni)

Gianluca CURCI (Italia, 34 anni)

Zeljko BRKIC (Serbia, 33 anni)

Vincent ENYEAMA (Nigeria, 36 anni)

Heinz LINDNER (Austria, 29 anni)

Terzini destri

Danny SIMPSON (Inghilterra e Giamaica, 32 anni)

Jesus GAMEZ (Spagna, 34 anni)

Ignazio ABATE (Italia, 32 anni)

Matias AGUIRREGARAY (Uruguay e Spagna, 30 anni)

Stephan LICHTSTEINER (Svizzera, 35 anni)

Giulio DONATI (Italia, 29 anni)

MAXI PEREIRA (Uruguay, 35 anni)

Terzini sinistri

Martin OLSSON (Svezia, 31 anni)

Fabio COENTRÃO (Portogallo, 31 anni)

Cristian CUEVAS (Cile, 24 anni)

Ashley COLE (Inghilterra, 38 anni)

Difensori centrali

Gabriel PALETTA (Italia e Argentina, 33 anni)

Martin CACERES (Uruguay, 32 anni)

Matias SILVESTRE (Argentina e Italia, 34 anni)

Timothée KOLODZIEJCZAK (Francia e Polonia, 27 anni)

Ashley WILLIAMS (Galles, 34 anni)

Yevhen KHACERIDI (Ucraina, 32 anni)

Joel LYNCH (Galles, 31 anni)

Younés KABOUL (Francia e Marocco, 33 anni)

Joahn DJOUROU (Svizzera e Costa d’Avorio, 32 anni)

Matteo BIANCHETTI (Italia, 26 anni)

ROLANDO (Portogallo e Capo Verde, 33 anni)

Leonardo BLANCHARD (Italia, 31 anni)

Ali destre

Bakary KONÉ (Costa d’Avorio, 30 anni)

Markel SUSAETA (Spagna, 31 anni)

Lazar MARKOVIC (Serbia, 25 anni)

Keisuke HONDA (Giappone, 33 anni)

Jonathan BIABIANY (Francia, 31 anni)

Ali sinistre

Frank RIBERY (Francia, 36 anni)

Bakary SAKO (Mali e Francia, 31 anni)

Mediani e centrocampisti centrali

Danny WILLIAMS (Stati Uniti e Germania, 30 anni)

DENILSON (Brasile, 31 anni)

Dennis AOGO (Germania e Nigeria, 32 anni)

Jack RODWELL (Inghilterra, 28 anni)

Mile JEDINAK (Australia e Croazia, 35 anni)

Mehmet TOPAL (Turchia, 33 anni)

Gareth BARRY (Inghilterra, 38 anni)

Fredy GUARIN (Colombia, 33 anni)

Andrea BERTOLACCI (Italia, 28 anni)

Claudio MARCHISIO (Italia, 33 anni)

Yohan CABAYE (Francia, 33 anni)

Afriyie ACQUAH (Ghana, 27 anni)

JOSÉ MAURI (Italia e Argentina, 23 anni)

Darren FLETCHER (Scozia, 35 anni)

Trequartisti

Hatem BEN ARFA (Francia e Tunisia, 32 anni)

Yoann GOURCUFF (Francia, 33 anni)

Lewis HOLTBY (Germania e Inghilterra, 28 anni)

Stephen IRELAND (Irlanda, 32 anni)

Cristian PASQUATO (Italia, 30 anni)

Seconde punte

Alexander MEIER (Germania, 36 anni)

Florent SINAMA-PONGOLLE (Francia, 34 anni)

Victor OBINNA (Nigeria e Italia, 32 anni)

Centravanti

Mario BALOTELLI (Italia e Ghana, 29 anni)

Daniel STURRIDGE (Inghilterra, 29 anni)

Wilfred BONY (Costa d’Avorio, 30 anni)

Fernando LLORENTE (Spagna, 34 anni)

Benjamin MOUKANDJO (Camerun e Francia, 30 anni)

Seydou DOUMBIA (Costa d’Avorio, 31 anni)

Obafemi MARTINS (Nigeria e Italia, 34 anni)

MAXI LOPEZ (Argentina e Italia, 35 anni)

Emmanuel EMENIKE (Nigeria, 32 anni)

Modibo MAIGA (Mali, 31 anni)

SERGIO GARCÍA (Spagna, 36 anni)

Kyle LAFFERTY (Irlanda del Nord, 31 anni)

Giuseppe ROSSI (Italia e Stati Uniti, 32 anni)

EDUARDO (Croazia e Brasile, 36 anni)

LUIS FABIANO (Brasile e Spagna, 38 anni)

Emmanuel ADEBAYOR (Togo e Nigeria, 35 anni)

Top 11 Svincolati estate 2019 (4-4-2): Sorrentino; Lichtsteiner, Caceres, Paletta, Coentrão; Honda, Guarin, Marchisio, Ribery; Balotelli, F. LLorente.