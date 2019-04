Wojciech Szczesny ha parlato del rigore parato all’andata contro il Milan e della sfida di sabato prossimo contro i rossoneri

Il rigore parato da Szczesny all’andata contro il Milan, all’ex compagno di squadra Gonzalo Higuain, è stato frutto anche di un consiglio di Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è proprio il portiere bianconero ai microfoni di Sky Sport: «Cristiano ha giocato con Cristiano ai tempi del Real e mi ha dato qualche consiglio magari non sapendo che io ho giocato un anno qua alla Juve con il Pipita. Lui mi ha detto di andare giù molto presto perché Gonzalo non guarda mai il portiere quando calcia, e questo è vero. Io poi ho parato il rigore e ora Cristiano viene sempre da me e mi dà consigli».

Prosegue Szczesny: «Quando c’è un rigore contro viene dentro l’aereo e comincia a parlare con me e in questo modo mette in difficoltà l’attaccante che vede che noi parliamo. Quindi è un rapporto che cambia qualcosa nella testa del l’attaccante che sta per tirare il rigore». Il portiere si è poi proiettato sulla sfida di sabato prossimo proprio contro i rossoneri: «All’andata abbiamo giocato una delle partite più belle dell’anno. Sabato dovremo essere al massimo contro di loro perché sono una grande squadra».