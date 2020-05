Tacconi: «Sarà drammatica la gestione delle squadre che non avranno introiti per andare avanti»

Stefano Tacconi ha parlato al Tg2 dell’Heysel e della ripresa del campionato: queste le parole dell’ex portiere della Juve

Stefano Tacconi ha parlato al Tg2 del ricordo dell’Heysel e della ripresa della Serie A.

TACCONI – «Giusto ricordare i 39 morti, non si può tornare dopo una partita di calcio con una bara in casa. Noi siamo consapevoli che era stata una partita da non giocare, ma eravamo obbligati. Penso alle persone che hanno fatto tanti sacrifici per venire a vedere una partita del genere».

TACCONI SULLA RIPRESA – «Per Serie A e B nessun problema, ma ci saranno problemi dalla C in giù. Il problema non è essere egoisti, ma pensare ai semi-profesisonisti che è una categoria a rischio. Sarà drammatica la gestione di queste squadre che non avranno introiti per andare avanti»