Tardelli: «L’Atalanta è la squadra migliore del nostro campionato. Juve? Un’incognita»

Marco Tardelli ha parlato della Juventus e della sfida per lo Scudetto con l’Inter: ecco le parole del doppio ex

Marco Tardelli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Juventus e Inter. Ecco le sue parole.

INTER – «Non manca niente all’Inter, ha la rosa più importante del campionato ma il problema sarà andare avanti in questa situazione. L’Inter è già penalizzata in questo momento ma può arrivare in fondo e vincere lo Scudetto».

JUVE – «Io credo che Pirlo stia lavorando bene e deve essere appoggiato dalla società e dalla squadra. Conosce il calcio, un calcio molto offensivo, bisogna dargli i giocatori e lasciarlo lavorare. La Juve deve migliorare abbastanza a centrocampo».

EUROPA – «L’Atalanta è la squadra migliore del nostro campionato e farà bene in Euopa. La Juventus è un po’ un’incognita anche con il problema di Ronaldo, sperando si risolva in fretta. Una volta assorbite le idee di Pirlo non avrà problemi».