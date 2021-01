Tare: «Fascia sinistra? Aspettiamo Lulic e Fares. Per Caicedo nessun contatto»

Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina

Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina.

MOTIVAZIONE – «Serve lo spirito giusto che abbiamo avuto nelle partite importanti: dobbiamo entrare in campo come soldati e uscirne da generali. Questo ci è mancato. Con il Genoa c’è stato un ottimo primo tempo, poi è stato sbagliato l’approccio nel secondo. Ci manca la serenità che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo tornare a essere così e ritroveremo i risultati».



CAICEDO – «Non c’è mai stato un contatto da parte della Fiorentina per Caicedo. Vedrò dopo Daniele (Pradè, ndr)».

FASCIA SINISTRA – «Dopodomani dovrebbe rientrare Lulic e con Fares dovremmo essere coperti. Speriamo di recuperarli».

PRESIDENTE – «Divergenze con Lotito? Non ci sono mai state. Sono 13 anni che sono a Roma, so come funziona, ma non avrei problema ad ammetterle. Comunque nessuna divergenza».