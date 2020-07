Tare: «La Lazio del futuro sarà costruita su Immobile. Su David Silva…»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Brescia

IMMOBILE – «Intorno a Immobile verrà costruita la Lazio del futuro visto che un contratto lungo. Lui è un tassello importante per questa squadra e società. La festa che gli hanno fatto dopo Verona è la dimostrazione di quanto è vitale, ha fatto una stagione eccezionale».

DAVID SILVA – «Non sento bene (ride, ndr). E un grande giocatore, ma non so dove nascano queste cose. So da persone vicine a lui che gli piacerebbe fare esperienze diverse, ma tra il dire e fare c’è di mezzo il mare».