Ten Hag RISPONDE a Ronaldo: «L’Arabia è molto LONTANA da Manchester, NON mi condiziona»

Le parole di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, sulle critiche di Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha risposto alle critiche di Cristiano Ronaldo in un’intervista a Sky Sport UK.

LA RISPOSTA – «Anche Ronaldo ha detto che lo United non può vincere la Premier. Se leggete bene l’intervista è così. Lui ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione. Ma è lontano, in Arabia Saudita, molto lontano da Manchester. Il rumore esterno non mi condizione. So a che punto siamo, cosa dobbiamo fare e dove stiamo andando. Come ho già detto, siamo in un periodo di transizione, dobbiamo integrare molti giocatori giovani e dobbiamo fare i conti con numerosi infortuni. Non sono scuse, so che dobbiamo vincere ogni partita e lo sanno i giocatori, a prescindere da chi abbiamo a disposizione».