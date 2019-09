Ter Stegen sul poco impiego nella Germania: «Situazione difficile»

Ter Stegen parla del suo scarso impiego nella Germania: «Non è facile per me, ma la pazienza fa parte del lavoro di un calciatore»

Marc Ter Stegen è uno dei portieri più forti almeno dell’ultimo decennio. Il tedesco si gioca ogni anno la palma di migliore insieme a Alisson, Ederson e tanti altri estremi difensori. Il calciatore, tuttavia, ha poco spazio nella Germania a causa di Manuel Neuer. Ecco, a tal proposito, il pensiero dell’estremo difensore del Barcellona a t-online.de:

«Non gioco in Nazionale e ovviamente la situazione è difficile per me. Dai il meglio, ma non sei dove vuoi andare. Non è facile, ma la pazienza fa parte del lavoro di un calciatore. Ci sono fasi in ogni carriera in cui bisogna aspettare».