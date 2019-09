Ter Stegen: «Voglio essere titolare nella Germania. Situazione non facile»

Duro sfogo di Ter Stegen, che non sopporta la situazione di dover fare la panchina con la Germania a causa di Neuer

Se davanti hai uno come Neuer, puoi essere anche il portiere del Barcellona ma non sarà facile essere titolare. Ter Stegen sogna un posto da titolare e si sfoga ai microfoni di T-Online.

PANCHINA – «Ovviamente è una situazione che mi fa un po’ ammattire. Dai il meglio di te stesso e non sei dove vuoi essere. Io ho stabilito le mie priorità ed una di queste è avere successo con la Germania ed essere il titolare della mia Nazionale. Ma questo mio obiettivo non è raggiungibile a qualsiasi prezzo. Il calcio è importante ma l’aspetto umano lo è ancora di più. Voglio essere in grado di guardarmi allo specchio e dire ‘hai lavorato onestamente e hai affrontato apertamente le tue ambizioni’. Non è facile per nulla, ma il ruolo del calciatore è fatto anche di pazienza e di momenti in cui si deve aspettare».