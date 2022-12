Ternana, Andreazzoli: «Vedo cose interessanti, il pallone non brucia più»

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Ternana, ha parlato dopo lo 0-0 ottenuto dalla formazione umbra contro il Sudtirol

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Ternana, ha parlato dopo lo 0-0 con il Sudtirol. Le dichiarazioni riportate da A.M. Terni Television.

LE PAROLE – «Il campo ha detto che portiamo via un punto, sono soddisfatto dell’atteggiamento che ha avuto la squadra perché mi aspettavo un passo avanti rispetto a quello che ho chiesto e lo hanno fatto sopra le mie aspettative, siamo stati bravi contro avversari particolarmente difficili da affrontare. Nel secondo tempo abbiamo giocato spesso palla a terra, il pallone non bruciava più come bruciava le scorse partite. Ho visto cose interessanti, ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione».