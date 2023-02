Ternana, Bandecchi choc: «Vendo perché mi sono rotto i coglioni»

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato della cessione del club. Ecco le sue dichiarazioni durante la puntata di “Piazza Pulita”

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato della cessione del club. Ecco le sue dichiarazioni durante la puntata di “Piazza Pulita” in onda su La 7.

PAROLE – «Vendo perché mi sono rotto i coglioni. Resterò qui e faremo quello che dovremo fare, anche lo stadio e la clinica, non vi preoccupate. Ho chiesto di rimanere con il 15%, Bandecchi è sempre in questa Ternana. Io sindaco di Terni? Se i ternani sono intelligenti votano per me, perché io gliela posso ribaltare questa città e farla diventare la più importante dell’Umbria. Poi non me ne frega un cazzo ho una tenuta in Inghilterra che è una favola. Un uovo Berlusconi? Nuovo Berlusconi un cazzo. Io sono Stefano Bandecchi e sì, lo faccio per altruismo: per me, per te, per voi e per i miei nipoti».