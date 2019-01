Inter: la terza maglia 2019/2020 sarà ispirata a quella UEFA 97/98 – FOTO

Anticipazioni sulla terza maglia dell’Inter della prossima stagione: torneranno il grigio e il nero come nella trionfale annata 1997/1998

Sono annunciate novità per quanto riguarda le maglie dell’Inter della prossima stagione: dopo le prime indiscrezioni riguardanti la prima (leggi anche: MAGLIA INTER 2019/2020: ARRIVANO LE STRISCE DIAGONALI? – FOTO), stamane il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato un’anticipazione anche di come dovrebbe essere la terza. La fonte di ispirazione principale per il third kit interista della stagione 2019/2020 dovrebbero essere le divise indossate da Ronaldo e compagni nella trionfale Coppa UEFA conquistata nell’annata 1997/1998, quando la squadra allenata all’epoca da Gigi Simoni riuscì a battere in finale a Parigi la Lazio.

Il colore dominante della tarza maglia nerazzurra sarà dunque il grigio con inserti neri (probabilmente strisce diagonali e non orizzontali come quelle indossate oltre vent’anni fa) e dorati. All’interno della trama dovrebbe essere inserita la scritta “Inter” scomposta e a caratteri maiuscoli, accompagnata dalla frase “all-over” (cioè, tradotto: “Ovunque Inter”), insieme all’immancabile stemma societario.