Terza maglia Inter, pubblicate le immagini della nuova divisa – FOTO

Terza maglia Inter, pubblicate le immagini della nuova divisa: si ispira ai fasti di Ronaldo e del Triplete nel 2010

Nel bel mezzo della sosta per le Nazionali, in attesa di tuffarsi nel vivo della stagione, l’Inter ha pubblicato le immagini della terza maglia di questa stagione.

Una divisa che, come ricorda lo stesso club nerazzurro, racchiude elementi iconici delle casacche 1997/98 e 2009/10, in cui il club aveva conquistato alcuni dei successi più spettacolari della sua storia. L’Inter di Ronaldo e quella del Triplete, insomma, di buon auspicio per l’annata in corso.