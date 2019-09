Terzini Juve, i bianconeri guardano al mercato: ecco i profili graditi

Terzini Juve, a causa dell’emergenza Paratici guarda subito al mercato: piacciono Meunier del Psg e Dumfries del Psv

La Juve è in piena emergenza terzini. I problemi fisici dei pochi giocatori presenti in quella zona stanno mettendo in difficoltà Maurizio Sarri. Per questo motivo la dirigenza bianconera pensa a rinforzare il reparto nel prossimo mercato.

Come sottolinea TuttoSport, sono due i nomi particolarmente seguiti da Fabio Paratici. Il primo è Meunier del Psg, il più gradito. Subito alle sue spalle ecco il profilo di Dumfries del Psv.