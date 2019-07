The Best Fifa: Milena Bertolini candidata come migliore allenatrice

Milena Bertolini è stata selezionata dalla Fifa, nell’ambito del premio The Best, come miglior allenatrice femminile

È stata una dei personaggi dell’estate. Milena Bertolini insieme alle sue fantastiche ragazze azzurre hanno incantato l’Italia durante i Mondiali di Francia. Per quanto fatto con la Nazionale italiana, il ct è stata candidata come The Best Women’s Coach dalla Fifa.

Un importantissimo riconoscimento per la Bertolini che testimonia la bontà del lavoro portato avanti dalla ct azzurra.