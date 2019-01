Da Thiago a Thiago via Lille: la Roma dopo Maia punta a Mendes

Roma sul centrocampista del Lille Thiago Mendes: potrebbe essere il brasiliano il sostituto di De Rossi, le cui condizioni adesso preoccupano, sul mercato di gennaio

Da Thiago Maia a Thiago Mendes il passo è breve. Anzi brevissimo, considerato che entrambi i centrocampisti brasiliani militano attualmente nel Lille. Non solo: per ambedue i giocatori si sarebbe paleseto nelle ultime settimane l’interesse della Roma. Prima per Maia, mediano classe 1997, adesso invece per Mendes, giocatore più esperto (classe 1992) che gioca più o meno nella stessa posizione. Del resto le ragioni dell’interesse giallorosso sono oggi più che mai chiare: considerato i tempi lunghi di recupero dall’infortunio del capitano Daniele De Rossi, che la prossima stagione potrebbe lasciare la Capitale, esiste la necessità di cercare in tempi rapidi sul mercato di gennaio un sostituto all’altezza.

Il direttore sportivo romanista Monchi avrebbe dunque scelto di battere la doppia pista brasiliana che porta in Francia: secondo le ultime indiscrezioni sarebbe proprio Mendes un obiettivo ad oggi più concreto per la mediana: titolare inamovibile nel Lille (finora ha praticamente giocato tutte le partite di campionato), il giocatore è valutato circa 15 milioni di euro (l’anno scorso fu pagato 9 dal San Paolo). Una cifra che la Roma potrebbe anche decidere di spendere qualora non si concretizzasse la pista che porta a Ismael Bennacer dell’Empoli, primo vero obiettivo per il centrocampo in sostituzione di De Rossi, ritenuto però al momento del tutto incedibile sul mercato di gennaio da parte del club toscano.