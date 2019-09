Thiago Silva su Neymar: «Sarebbe stato grave perderlo dal Psg»

Direttamente dal ritiro del Brasile, Thiago Silva parla di Neymar: «Se fosse partito sarebbe stata una perdita grave per il Psg»

Neymar, in casa Psg, ha lasciato in apprensione anche i compagni di squadra. Un suo clamoroso ritorno al Barcellona stava per materializzarsi e, a tal proposito, il compagno di club e Nazionale Thiago Silva ha espresso un parere. Ecco le sue dichiarazioni a Globoesporte:

«La gente deve essere felice che Neymar sia rimasto a Parig. Tutti sappiamo quale sia il nostro obiettivo: vincere la Champions League. Un giocatore come lui ci può dare una grossa mano per realizzare il nostro sogno. Si vince solo con i grandi calciatori e lui lo è. Se Neymar fosse partito, sarebbe stata una perdita davvero grande per il PSG».