Tiago Djalò dal Milan al Lille: il comunicato ufficiale

Tiago Djalò, difensore della Primavera del Milan, è stato ceduto al Lille: ad annunciarlo è proprio il club rossonero

Non solo Rafael Leao. Milan e Lille, in queste ore, hanno concluso anche un altro affare: quello che porta Tiago Djalò in Francia. Il centrale difensivo della Primavera rossonera si trasferisce nel club transalpino.

«Ac Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo al LOSC Lille le prestazioni sportive del calciatore Tiago Djalò. Il club ringrazia il calciatore e gli augura le migliori soddisfazioni per il suo futuro» si legge nel comunicato rossonero.