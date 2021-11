Tiago Pinto: «C’è bisogno di tempo e pazienza, stiamo costruendo un progetto vincente»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Venezia e Roma: le sue dichiarazioni

VENEZIA – «Purtroppo non possiamo goderci Venezia che è bellissima, è una città speciale. C’è una vita completamente diversa, è diversa anche la preparazione della gara. Vogliamo vincere e non vedere la città».

RISPOSTA IMPORTANTE – «Sì, dovremmo avere qualche punto in più però sappiamo che stiamo intraprendendo un progetto nuovo e c’è bisogno di tempo e pazienza perché stiamo costruendo un progetto che sarà vincente. Mi aspetto di vincere oggi».

ATTACCANTI A SECCO – «Sappiamo che il mondo degli attaccanti sia particolare, in Italia è normale che un attaccante non sia così veloce a segnare, è successo anche con Dzeko. Non è facile, però sono soddisfatto di Abraham che è un talento e un professionista, così come Shomurodov. Hanno bisogno di tempo per andare in gol, non sono preoccupato perché a fine stagione tutti i tifosi capiranno che abbiamo fatto due grandi acquisti».