Tifosi Cagliari per Amelia: «Il tuo gesto un esempio» – FOTO

Tifosi Cagliari omaggiano Amelia, la bambina di sette anni morta per una patologia rara dieci giorni fa: grazie alla donazione dei suoi organi due bimbi potranno tornare a vedere

Tifosi Cagliari ricordano Amelia, la bambina di sette anni morta dieci giorni fa nel capoluogo sardo a causa di una rara patologia all’intestino. Dopo la sua morte, i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi, restituendo la speranza di una vita migliore a due bimbi affetti da cecità in attesa di un trapianto di cornea. L’omaggio e l’affetto dei tifosi rossoblù, questa sera alla Sardegna Arena per Cagliari-Torino, non è mancato; i supporters sardi, prima della gara, hanno infatti esposto lo striscione: «Amelia…il tuo gesto un esempio!».